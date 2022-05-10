الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

امیر عبداللهیان: ليس من المقبول ان تخلق تركيا مشاكل للمنطقة ببناء السدود

امیر عبداللهیان: ليس من المقبول ان تخلق تركيا مشاكل للمنطقة ببناء السدود
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بانه ليس من المقبول لايران ان تقوم تركيا باجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الايراني وشعوب المنطقة.

العالم - ايران

يتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

أحداث الضفة واحتمالات تفجر الأوضاع في الأرض المحتلة..السدود التركية وأثرها على ظاهرة الجفاف في المنطقة

مفاوضات بين العراق وتركيا الشهر المقبل بشأن السدود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اوليانوف: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع ايران زعزع الاستقرار بالمنطقة

امیر عبداللهیان: ليس من المقبول ان تخلق تركيا مشاكل للمنطقة ببناء السدود

اليمن: تسجيل 158 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

العراق يوقع عقدا مع توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع في البصرة

قلق اسرائيلي من أن تحل القوات الايرانية محل الروسية في سوريا

شاهد.. الحدث المهم وراء استنفار المقاومة خلال مناورة الاحتلال؟