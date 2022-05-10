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لأول مرة . صور دقيقة التقطها القمر الصناعي الايراني "نور2"

لأول مرة . صور دقيقة التقطها القمر الصناعي الايراني
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

نشر وزير الاتصالات الايراني عيسى زارع بور على صفحته في انستغرام اولى الصور الملوّنة والواضحة التي ارسلها القمر الاصناعي الايراني "نور2" لسطح الارض من مداره في الفضاء.

العالم - ايران

وكتب الوزير عيسى بور "من كان يصدّق في يوم من الايام ان يصبح قمر صناعي ايراني قادرا على التقاط الصور الملوّنة من كارفة ارجاء الكرة الارضية وارسالها الى المحطات الارضية التي هي ايضا بنيت بسواعد الشباب الايرانيين؟"

وتابع متسائلا " من كان يصدق انضمام ايران الى نادي الدول الحائزة على تكنولوجيا الاقمار الاصطناعية؟".

واضاف الوزير عيسى بور " ان تقنية صنع الاقمار الصناعية وارسالها واستقرارها في مدار الأرض وتشغيلها واستخدامها العملي أصبحت الآن في يد العلماء الايرانيين، المئات من النخب والعبقريين الذين مزجوا الاختصاص بالالتزام، عملوا مغموري الصيت ولسنوات لنصل الى هذه المكانة، فلا شلّت سواعدهم بهذا الانجاز العظيم".

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