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سوريا: اللاذقية تمنع المحروقات عن اصحاب هذه الفئة

سوريا: اللاذقية تمنع المحروقات عن اصحاب هذه الفئة
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ اللاذقية في سوريا عامر هلال على متابعة وجود مولدات الكهرباء والتأكيد على ترخيصها لدى الوحدات الإدارية المعنية لوضع ضوابط لعملها، مشدداً على منع تزويدها بالمحروقات في حال عدم الترخيص.

العالم - سوريا

وخلال اجتماع لجنة المحروقات في المحافظة، أشار هلال إلى ضرورة تلبية احتياجات القطاع الزراعي من مادة المازوت إلى جانب تأمين المادة لتلبية احتياجات تنفيذ حملة الكشف المبكر عن أورام السرطان التي سيتم إطلاقها الأسبوع القادم.

وناقشت اللجنة احتياجات القطاع الزراعي من مادة المازوت في ظل ذروة الحاجة للنشاط الزراعي من أعمال حراثة وري، وتلبية احتياجات حملة حراثة الاراضي المتضررة من الحرائق التي أطلقتها الأمانة السورية للتنمية في الفاخورة وترميم الطرق الحراجية ضمن خطة الاستعداد لموسم الحرائق.

كما تمت مناقشة الطلبات الواردة ضمن جدول أعمال اللجنة، وأقرت بعضها وفق الإمكانيات، ومنها إقرار اعتماد طلبات توزيع احتياجات الجهات العامة من مادة الغاز من (مدارس وبلديات ومستوصفات وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية التابعة لها.

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