شاهد: سرايا القدس تنشر تفاصيل لاطلاق صاروخ (كورنيت) خلال المعركة الأخيرة

العالم - فلسطين

ويظهر في الفيديو الذي نشرته سرايا القدس، اللحظات الاولى لاطلاق صاروخ (كورنيت)، والذي أصاب مركبة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في احدى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقال أبو حمزة في تغريدة عبر قناته في موقع "التليغرام" بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس":" قبل عام من الآن، وفي مثل هذه اللحظات، صدر قرار القيادة بضربة الكورنيت شمال غزة؛ لتكون شارة انطلاق معركة سيف القدس البطولية التي خضناها في سرايا القدس، ومعنا فصائل المقاومة بكلٍ شرفٍ؛ انتصاراً للقدس، ودفاعاً عن أهلها الشجعان، الذين هبوا في انتفاضة خاضها شعبنا بكل عنفوان في كل الميادين".

وشدد المتحدث باسم السرايا على أن معركة سيف القدس البطولية قد شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو، خاتماً تغريدته قائلاً:"سندع الأفعال تدلل على ما نقول إن شاء الله".

وتحل الذكرى السنوي الأولى لمعركة سيف القدس، اليوم الثلاثاء، والتي اندلعت في مايو2021، التي استمرت المقاومة بكافة تشكيلاتها العسكرية بقصف المدن الاستراتيجية المحتلة بالصواريخ، وأجبرت المعركة حكومة الاحتلال على الاخضاع لشروط المقاومة، منها منع تهويد مدينة القدس.

ونشرت السرايا عقب كلمة أبو حمزة مقطع فيديو؛ توضح فيه تفاصيل الضربة الأولى في معركة سيف القدس والتي استهدفت فيها جيب عسكرى "إسرائيلي" بصاروخ كورنيت شمال قطاع غزة .