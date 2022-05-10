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مصر بصدد إنشاء قناة سويس جديدة

مصر بصدد إنشاء قناة سويس جديدة
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن أزمة السفينة الجانحة "ايفيرغرين" التي أعاقت حركة الملاحة بقناة السويس أكدت على ضرورة إنشاء القطار الكهربائي السريع.

العالم - مصر

وأوضح أن هذا القطار يربط بين البحر الأحمر بدءا من ميناء العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة منتهيا إلى شواطئ البحر المتوسط عند العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن كافة وسائل الإعلام العالمية أشارت إلى أن مصر تعمل حاليا على إنشاء قناة السويس الجديدة ولكن على قضبان وتجرى على عجلات حديدية.

وأضاف الوزير خلال برنامج تلفزيوني أن المواطن سيتحرك في كافة أرجاء مصر حاملا كارت مواصلات واحد فقط أو تذكرة واحدة تقوم بحساب تكلفة انتقالة تبعا للمسافة التي ينتقل إليها، مشيرا إلى أن هذه الأداة سيتم استخدامها في كافة وسائل النقل المصرية من مترو أنفاق وشبكة حافلات كهربائية ترددية ومونوريل وغيرها.

وأكد كامل الوزير وزير النقل أن هناك شبكة حافلات ترددية بالقاهرة الكبرى لخدمة شبكات مترو الانفاق، مشيرا إلى أن شهر 11 القادم سيشهد بدء التشغيل التجريبى للمونوريل بالعاصمة الإدارية، مؤكدا على أنه سيبدأ العمل به إبريل 2023.

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