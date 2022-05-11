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استشهاد مواطنين يمنيين بانفجار ألغام من مخلفات العدوان

استشهاد مواطنين يمنيين بانفجار ألغام من مخلفات العدوان
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنان يمنيان، إثر انفجار ألغام من مخلفات العدوان السعودي الإماراتي في محافظتي البيضاء ومأرب.

العالم - اليمن

وأكد المركز الوطني للتعامل مع الألغام استشهد مدنيين اثنين من أبناء مديرية رحبة بحافظة مأرب ومديرية الزاهر بمحافظة البيضاء جراء انفجار ألغام من مخلفات تحالف العدوان، لافتا إلى أن دول العدوان لا تزال تمنع دخول أجهزة كشف المتفجرات الميدانية الخاصة بالمركز التنفيذي وهو ما ساهم في سقوط المزيد من المدنيين بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة للمركز للتعامل مع الألغام واتساع نطاق التلوث بمخلفات الحرب.

وقد أصيب أربعة مواطنين يوم أمس بانفجار قنابل من مخلفات العدوان في شارع الخمسين بمحافظة الحديدة.

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