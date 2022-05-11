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انفوغرافيك.. القواعد الروسية في سوريا ومخاوف كيان الاحتلال من الانسحاب الروسي

انفوغرافيك.. القواعد الروسية في سوريا ومخاوف كيان الاحتلال من الانسحاب الروسي
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر صحفية إنّ موسكو بدأت فعلياً بسحب قواتها من سوريا تمهيداً لنقلها الى أوكرانيا. ووفقاً للإعلام العبري فقد أثار التقرير مخاوف لدى تل ابيب وسط تحذيرات الخبراء "الإسرائيليين" من انسحاب القوات الروسية من سوريا.

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انفوغرافيك.. القواعد الروسية في سوريا ومخاوف كيان الاحتلال من الانسحاب الروسي

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