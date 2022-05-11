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الكونغرس الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات قياسية لأوكرانيا

الكونغرس الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات قياسية لأوكرانيا
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

صوت مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة غير مسبوقة تقارب 40 مليار دولار.

العالم - الأميركيتان

في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزم بلاده لتقديم أموال إضافية إلى سلطات كييف، وأشار إلى أن الأموال التي خصصها الكونغرس لمثل هذه المساعدة أوشكت على النفاد، ودعا المشرعين "على الفور" إلى الموافقة على الطلب الذي أرسلته إدارته في وقت سابق لتزويد أوكرانيا بمبلغ 33 مليار دولار جديد.

وقبل ذلك كتبت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، أنه نتيجة للمناقشات، توصل قادة الكونغرس إلى اتفاق بشأن تخصيص 39.8 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وهو ما يزيد بنحو 7 مليارات دولار عن المبلغ الذي طلبه الرئيس الأمريكي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تشمل الحزمة الموسعة 3.4 مليار إضافية للمساعدات العسكرية ونفس المبلغ للمساعدات الإنسانية.

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