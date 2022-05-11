أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 11 مايو 2022

قدس ..

القمُر الصناعي نور إثنان التابع لحرس الثورة يلتقط صورا للقاعدة البحرية الامريكية بالبحرين

افكار ..

الوزيرُ عبد اللهيان .. مشاريعُ بناء السدود بتركيا على حسابِ البلدان المجاورة غيرُ مقبولة

جوان ..

غرفةُ العمليات المشتركة الفلسطينية تُعلن الإنذار العامَّ مقابل مناورات مركبات النار الصهيونية

ايران ..

الكيانُ الصهيوني يخطِّط لتشكيل حرسٍ وطنيٍّ لدعم المستوطنين في الضفة مقابل الفلسطينيين

اعتماد..

بكين توجّهُ إنتقادات حادة لتغيير أمريكا موقفها إزاء مبدأ الصين الواحدة بشأن تايوان

وطن امروز..

القائدُ العامّ لحرس الثورة .. قوات الحرس أقوى اليوم من أي وقت آخر

كيهان ..

قمر صناعيّ لحرس الثورة يلتقط صورا بشفافية عالية للقاعدة البحرية الأمريكية بالبحرين

حمايت ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن يمدّد العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا

سياست روز ..

على خلفية زيارة إنريكي مورا .. إبرام اتفاق جيد بفيينا مرهون بتغيير الغرب سلوكياته

ابتكار ..

المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن أمله بامكانية إحياء الإتفاق النووي

آفتاب يزد ..

ألمانيا ترحّب بإقتراح ماكرون تشكيل منظمة أوروبية للبلدان غير الأعضاء بالإتحاد الأوروبي

خراسان ..

محافلُ أمريكية تحذّر من مغبّة إنزلاق الولايات المتحدة بشكل خطير بالحرب في أوكرانيا

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

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جوان ..

صحيفةُ جوان كتبت في مقالها ( غرفة العمليات الفلسطينية تعلن الإستنفار العام ) مقابل تل ابيب .. جاء اعلانُ غرفة العمليات المشتركة لفصائلِ المقاومة بغزة الاِستنفارَ العامَّ لكلِ قوى المقاومة في مواجهةِ التصعيد الصهيوني المتمثِّلِ باجراءِ مناوراتِ "مركبات النار" العسكرية الضخمة , ولتوسيعِ الكيانِ جرائِمَه بالقدس والضفة وكذلك مقابلَ تهديداتِه باغتيالِ قادةِ المقاومة. ( إن إعلان فصائل المقاومة التعبئة والإستنفار جاء تحسّبا من تحول المناورات إلى حرب شاملة على غزة والضفة الغربية) فالكيانُ الذي يواجه فشلا امنيا ذريعا مقابل العمليات الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة وحتى في قلبِ تل ابيب قد يُقدِمُ على حماقةٍ ما عبرَ هذه المناورات لرفعِ المعنوياتِ المنهارة للصهاينة , الامرُ الذي يَطرَحُ احتمالَ ان تكون هذه المناوراتُ التي ستستمِرُّ لشهرٍ كامل سِتارا لاستعداداتٍ عسكريةٍ لشنِ حربٍ جديدة على غزة وحتى على الضفة.

خراسان ..

في الشأنِ اليمني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( وقف إطلاق النار , مسرحية سعودية باليمن ).. مَرَّ شهرٌ على اتفاقِ الهدنة المعلَنِ في اليمن وسْطَ مؤشراتٍ مُقلِقَةٍ تَدُلُّ على عدم التزام السعودية ببنودِ هذه الهدنة بشكلٍ جدي الامرُ الذي يُضعِفُ الرؤيةَ القائلة اِنَّ هذه الهدنةَ قد تكون بدايةً لوقفِ وانهاءِ الحربِ الظالمة على اليمن . ( إن السعودية لم تلتزم بالشكل اللازم بالبند الخاص بالسماح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة طبقا لهذه الهدنة ) كما لم تَلتزمِ الرياضُ بالشكل اللازم بالبندِ الخاصِّ باعادةِ تشغيلِ مطارِ صنعاءَ الدولي ولا حتى بتنفيذِ ذلك البندِ المرتبطِ بتبادل اَسرى الحربِ بشكلٍ واقعيٍّ وصحيح حيث اأقحَمَت السعوديةُ بينَ عددٍ محدودٍ من اَسرى حركةِ انصار الله لديها مجموعةً كبيرةً من عمالٍ يمنيينَ قررت ترحيلَهم وصيادينَ اَفارقةٍ اِعتقلَتْهُم بالبحرِ الاحمر على اعتبارِ اَنَّ كلَّ هؤلاءِ اَسرى يَمنيونَ في عملية تبادلِ الاسرى . . وبالطبع دأَبَت السعوديةُ على استغلالِ وقفِ اطلاق النار لتعزيزِ وضعِها الميداني, وكلُّ هذه الانتهاكاتِ السعوديةِ تَطرَحُ تساؤلاتٍ جديةً حول مستقبلِ هذه الهدنة فيما اذا كانت ستُمدَّدُ اَم لا .

اطلاعات ..

نشرت صحيفةُ اطلاعات تقريرا حول الاوضاعِ في بنجشير بافغانستان يتحدَّثُ عن ( قيام طالبان بإعدامات ميدانية ) جاء فيه .. يبدو حسَبَ بعضِ الانباء وشهودِ عيان اَنَّ قواتِ حكومةِ طالبان الافغانية تعرَّضَت في عملياتِها العسكريةِ الاخيرة بمنطقةِ وادي بنجشير لخسائرَ كبيرةٍ مقابلَ مقاتلي جبهةِ المقاومةِ الوطنية. (طالبان قامت إثْرها بمداهمات لمنازل السكان وإعتقال العشرات بتهمة التعاونِ مع المقاومة وإعدامهم بمحاكمة ميدانية) وحسَبَ شهودٍ عيان ايضا فَرَضَ مسلَّحو طالبان حظرا للتجولِ في العديدِ من المناطقِ بوادي بنجشير وسْطَ استعداداتٍ لشنِّ هجماتٍ على معاقلِ المقاومة ولِقمعِ السكان .

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن زيارات العديد من المسؤولين الغربيين لاوكرانيا مؤخرا في مقالها ( ماذا وراء هذه الزيارات).. زار العاصمة الاوكرانية كييف العديد من المسؤولين الغربيين خلال الايام الاخيرة الماضية فيما يبدو وكأنه سباق لابداء الدعم الغربي لها , حيث زارها رئيس البرلمان الاوروبي ووزير الخارجية الامريكي ورئيس الوزراء الكندي ورئيسة مجلس النواب الامريكي والى اخر القائمة . ( إن مثل هذه الزيارات التي تتزامن مع وتيرة إرسال السلاح الغربي لأوكرانيا تطرح شكوكا جدية حول جدواها لوقف الحرب ) فهذا الاصرار الغربي على تصعيد الاجواء بشتى السبل ضد روسيا يدفع بالاخيرة لاتخاذ مواقف متصلبة حفظا لكرامتها كقوة عظمى كما سيشجع هذا الاصرار الغربي الرئيس الاوكراني على المزيد من التصلب بشأن المفاوضات مع روسيا وبالتالي ستتجه الامور نحو اطالة امد الحرب وزيادة دمارها , ان الغرب يدفع في الواقع نحو ذلك لاستنزاف روسيا باوكرانيا بغض النظر عما يسببه رهانه هذا من مآسي انسانية ودمار هائل . ان الغرب يلعب بالورقة الاوكرانية لاضعاف روسيا .

قدس ..

في مقالها الذي يحمل عنوانا لا يخلو من طرافة يقول ( أول رسالة من يون إلى أون ) كتبت صحيفة قدس عن الاجواء بين الكوريتين.. في ظل اجواء التوتر والتصعيد بين كوريا الجنوبية وشقيقتها الشمالية اللدودة كوريا الشمالية , اطلق الرئيس الكوري الجنوبي الجديد تصريحات تدعو للتهدئة مع بيونغ يانغ. ( الرئيس "يون سوك يول" قال في خطاب بمراسم اليمين الدستورية إن أبواب المفاوضات مازالت مفتوحة مع كوريا الشمالية ) وفيما يبدو وكأنه رسالة مباشرة من لزعيم كوريا الشمالية " كيم جونغ اون " قال يون ان بلاده مستعدة لتقديم مبادرة حسن نوايا تتمثل بانعاش اقتصاد كوريا الشمالية لتعبيد الطريق امام تطبيع العلاقات بشرط بدء الاخيرة لمسار تفكيك ترسانتها النووية . وجاءت هذه التصريحات بعد تحذيرات نارية وجهتها بيونغ يانغ لامريكا وحليفاته من مغبة اللعب بالنار . ولم تبدي كوريا الشمالية اي رد فعل بعد على تصريات يون .