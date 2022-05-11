إدانات واسعة لجريمة اغتيال الصحفية ابو عاقلة ودعوات للمحاسبة

العالم - خاص بالعالم

الشهيدة كانت تغطي اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمخيم جنين وحي الجابريات في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فان الشهيدة اصيبت بالرصاص الحي في الرأس، بالاضافة الى اصابة صحفي اخر وهو علي السمودي برصاص في الظهر.

وقالت مصادر صحفية ان شيرين ابو عقلة كانت ترتدي سترة الصحافة وترجلت من السيارة لتغطي الوضع، ليطلق بعدها بقليل قناص إسرائيلي الرصاص صوبها بشكل متعمد، حيث لم يكن هناك أي تبادل للرصاص بين الاحتلال والمقاومين في تلك اللحظة.



هذه المشاهد هي لتشييع الزميلة شيرين ابو عقلة الى مثواها الاخير، بعد ان نقلت بصدق وامانة ما يحصل على ارض وطنها، بثيابها الصحفية، وكأن الصحافة جريمة يحاكم عليها من يعمل ويجب ان يقتل وفق معتقدات كيان الاحتلال.

وعلى الفور اعلن الاضراب العام في محافظة جنين حدادا على الشهيدة.



حركة الجهاد الاسلامي اكدت ان جريمة إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة يجب أن تستنهض كل الضمائر الحية لفضح الاحتلال ومعاقبته. واضافت انه لطالما كانت الشهيدة تقوم بواجبها الوطني والمهني بكل اقتدار واخلاص وحرص.

اما حركة حماس فقد اعتبرت ان اغتيال الاحتلال لشيرين أبو عاقلة جريمة قتل متعمدة ومدانة بأشد العبارات ولن تحجب حقيقة إرهاب الاحتلال ووحشيته.

من جانبه اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية استشهاد شيرين ابو عقلة، فيما ادانت الامم المتحدة باشد العبارات جريمة الاغتيال. ودعت لاجراء تحقيق في الجريمة.



كيان الاحتلال لديه ماض اسود وحاضر لا يقل سوادا بخصوص تعامله مع الصحفيين، وكان لقناة العالم جزءا كبيرا منه، حيث كان قد اعتقل الزميل خضر شاهين في القدس المحتلة، ولطالما استهدف كادر قناة العالم بالقنابل المسيلة للدموع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلال الاعوام الماضية استشهد الكثير من الصحفيين على ايدي الجماعات الارهابية في سوريا والعراق ما يؤكد ان كيان الاحتلال والجماعات الارهابية يمتلكان نفس الاجندة ونفس المنهج بقتل الحرية ومحاولة طمس الحقيقة.

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