جمعية الصحفيين البحرينية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة

العالم- البحرين

واستنكرت الصحفيين البحرينية في بيان صدر عنها استهداف المراسلين الميدانيين والصحافيين، وأرسلت تعازيها الحارة للمجتمع الصحفي.



وقالت الجمعية إن المراسلين والصحفيين يجب أن يكونوا محميين بموجب جميع القوانين والأعراف، ولا بد من احترام قدسية رسالتهم التي يؤدونها بتفاني وإخلاص، مؤكدة ضرورة أن تتاح لهم ظروف العمل في أمان، لاداء واجبهم المهني، ودعم حقهم في حرية التعبير، واداء رسالتهم في إيصال الحقيقة للناس.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطيني استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب الإعلامي علي السمودي.