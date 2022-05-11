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جمعية الصحفيين البحرينية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة

جمعية الصحفيين البحرينية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أدانت جمعية الصحفيين البحرينية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي خلال الاشتباكات اليوم الأربعاء في جنين بالضفة الغربية بنيران الجيش الإسرائيلي.

العالم- البحرين

واستنكرت الصحفيين البحرينية في بيان صدر عنها استهداف المراسلين الميدانيين والصحافيين، وأرسلت تعازيها الحارة للمجتمع الصحفي.

وقالت الجمعية إن المراسلين والصحفيين يجب أن يكونوا محميين بموجب جميع القوانين والأعراف، ولا بد من احترام قدسية رسالتهم التي يؤدونها بتفاني وإخلاص، مؤكدة ضرورة أن تتاح لهم ظروف العمل في أمان، لاداء واجبهم المهني، ودعم حقهم في حرية التعبير، واداء رسالتهم في إيصال الحقيقة للناس.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطيني استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب الإعلامي علي السمودي.

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جمعية الصحفيين البحرينية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة