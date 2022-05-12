الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية

مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

طالبت الأمانة الدائمة للجنة الدولية لدعم الانتفاضة الفلسطينية في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايراني) لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بطرد الكيان الصهيوني من مجلس حقوق الانسان اثر استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة.

العالم - ايران

وقالت اللجنة في بيان انها تدين بشدة جریمة استشهاد الصحافية الفلسطينية المسيحية شيرين أبوعاقلة والتي أثبت الصهاينة من خلال ارتكابها بانهم لايفرقون بين المسلمين والمسيحيين واتباع باقي الأديان وانهم يستهدفون الانسانية تحت الغطاء الاميركي الموفر لهم.

وطالبت اللجنة الأنظمة المهرولة نحو التطبيع مع الصهاينة بتقديم جواب للشعب الفلسطيني وشعوبها عن سبب مشاركتها في الجرائم الصهيونية وتقوم بغسل هذا العار بسرعة قبل ان تبادر الشعوب بغسله.

ودعت اللجنة جميع البرلمانات في العالم بادانة استشهاد هذه الصحافية والتزام دقيقة صمت كما طالبت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بطرد هذا الكيان العنصري من مجلس حقوق الانسان، وطلبت من اتحاد البرلمانات العالمي بوضع موضوع طرد هذا الكيان العنصري على جدول اول اجتماع يعقده.

روابط ذات صلة

الاحتلال يعترف.. شيرين استشهدت برصاص إسرائيلي

قناص إسرائيلي ينفذ عملية اغتيال الصحفية أبو عاقلة بدم بارد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحزب اثار قضية مراقبته لانتخابات الخارج البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات اللبنانية تزور حزب الله

هكذا حرض جعجع السعودية على الحريري

مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية

حین لا يختلف المسيحيون والمسلمون لدى الصهاينة

مؤكدا أن وجودها غير شرعي.. العامري للسفير الإسباني: لا يحق للقوات الأجنبية البقاء في العراق

النجباء: أميركا تتدخل في المنطقة بذريعة تهديد أمنها القومي