مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية

العالم - ايران

وقالت اللجنة في بيان انها تدين بشدة جریمة استشهاد الصحافية الفلسطينية المسيحية شيرين أبوعاقلة والتي أثبت الصهاينة من خلال ارتكابها بانهم لايفرقون بين المسلمين والمسيحيين واتباع باقي الأديان وانهم يستهدفون الانسانية تحت الغطاء الاميركي الموفر لهم.

وطالبت اللجنة الأنظمة المهرولة نحو التطبيع مع الصهاينة بتقديم جواب للشعب الفلسطيني وشعوبها عن سبب مشاركتها في الجرائم الصهيونية وتقوم بغسل هذا العار بسرعة قبل ان تبادر الشعوب بغسله.

ودعت اللجنة جميع البرلمانات في العالم بادانة استشهاد هذه الصحافية والتزام دقيقة صمت كما طالبت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بطرد هذا الكيان العنصري من مجلس حقوق الانسان، وطلبت من اتحاد البرلمانات العالمي بوضع موضوع طرد هذا الكيان العنصري على جدول اول اجتماع يعقده.