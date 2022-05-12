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مصر... أحكام بالسجن تصل لـ15 عاما بحق المتهمين في قضية بسنت خالد

مصر... أحكام بالسجن تصل لـ15 عاما بحق المتهمين في قضية بسنت خالد
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أصدر القضاء المصري أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 15 عاما بحق 5 متهمين في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، التي وضعت حدا لحياتها.

العالم-مصر

وتخلصت بسنت خالد من حياتها بتناول حبة غلال سامة، بعدما تعرضت لابتزاز إلكتروني في قضية شغلت الرأي العام المصري.

وقضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، بمعاقبة المتهمين الـ5 في القضية بالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات، بحسب "المصري اليوم".

من جانبه، زعم محامي المتهمين خلال جلسة النطق بالحكم أن "الصور المشينة والفاضحة المنسوبة للفتاة حقيقية وليست مفبركة".

وادعى المحامي أن "الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها وتبادلت تلك الصور مع المتهمين"، مشيرا إلى وجود شبهة جنائية في وفاتها.

والمتهمون في القضية هم: "أ.م" (17 سنة) طالب، و"م.ض" (21 سنة) عامل، و"أ.ي" (20 سنة)، و"ع.م" (19 سنة) عامل، و"ع.م" (16 سنة) طالب بالصف الثاني الثانوي.

وفي وقت سابق، أجلت محكمة جنايات طنطا محاكمة 5 متهمين في القضية بتهمة الابتزاز الإلكتروني والاغتصاب، وإجبار بسنت خالد على القيام بأعمال منافية للآداب، ما جعلها تتخلص من حياتها بتناول حبة غلال سامة، للنطق بالحكم.

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مصر... أحكام بالسجن تصل لـ15 عاما بحق المتهمين في قضية بسنت خالد

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