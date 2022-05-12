شاهد.. "اسرائيل" قلعة محاصرة بشباك قدرات محور المقاومة

العالم – خاص بالعالم

واضاف غالب قنديل ان الكيان الصهيوني اليوم هو قلعة محاصرة بقدرات ردعية هادرة يعرفون ما تمثله قدراتها فعندما يعلن السيد حسن نصر الله عن امتلاك الصواريخ النقطية فهذا يعني ان هناك نقاطا في قلب الكيان هي عرضة للاصابة والتدمير في اي مواجهة محتملة.

واشار الباحث السياسي ان الدقة باتت متوافرة لدى المحور وحركات المقاومة معتقدا ان ما لدى حزب الله قابل للانتقال الى كل فصائل المقاومة.

وشدد غالب قنديل على اهمية الانتظار باي معركة يفتحها العدو مع المقاومة الفلسطينية من المفاجأت والردود لمواقع لا يمكن تخيل انها قد تشتعل وتحترق بصواريخ دقيقة ونقطية تنطلق من قلب قطاع غزة او اي مكان اخر.

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