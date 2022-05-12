الجهاد الاسلامي: المقاومة مستعدة للرد على اي حماقة للعدو

العالم – خاص بالعالم

واضاف طارق سلمي ان هناك حالات متعددة ايضا وهو رفض الخدمة في صفوف جيش الاحتلال والتسريح المبكر لدى الجنود الاسرائيليين.

واكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي انه بالنسبة لقوى المقاومة فهي تتابع المناورة وعبرت عن استعدادها التام والكامل للرد على اي حماقة قد يلجأ اليها العدو.

واشار طارق سلمي الى ان العدو الصهيوني يحاول استعراض العضلات من خلال مناوراته ومن خلال استعداده لمواجهة المحور الا ان المحور عبر عن موقفه بشكل واضح وهو موقف وطني استراتيجي لمواجهة العدو الصهيوني.

وشدد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي على ان المنطقة لا تواجهه مشروع اسرائيلي فحسب انما تواجه مشروع كبير وهو مشروه صهيوامريكي في المنطقة يهدف لتقسيم المنطقة.

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