تواصل المفاوضات في طهران بين باقري ومورا

العالم - ايران

ويزور "مورا" طهران الذي وصل اليها امس الاربعاء، لمتابعة مفاوضات فيينا لالغاء الحظر الجائر بين ايران ومجموعة 4+1، وحل القضايا العالقة التي ارجئت المفاوضات على اثرها؛ وبما يلزم على الجانب الامريكي ان يتخذ القرار اللازم وصولا الى الاتفاق المنشود.

والتقى المسؤول الاوروبي لدى وصوله البلاد امس، مع "باقري كني" الذي يقود الوفد الايراني المفاوض الى عاصمة النمسا؛ ليتجدد اللقاء بين الجانبين اليوم الخميس ايضا.

وفي سياق متصل، كتب مورا عبر تويتر قبل التوجه الى طهران الاربعاء، بانه يعتزم اجراء مباحثات مع نائب وزير الخارجية وسائر المسؤولين الايرانيين حول مفاوضات فيينا؛ مؤكدا ان العمل متواصل بهدف حل القضايا العالقة خلال هذه المفاوضات.