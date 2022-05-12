امير قطر: نعمل على الدفع إلى الأمام للتوصل إلى اتفاق عادل في فيينا

العالم- قطر

واضاف الشيخ تميم في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي اليوم الخميس بعد توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين: تحدثنا في هذه الزيارة ايضا عن مفاوضات فيينا وقطر تعمل على الدفع الى امام من اجل التوصل الى اتفاق.

واكد أمير قطر ان هذه الزيارة ستدفع بالعلاقات مع ايران الى امام.

واضاف الشيخ تميم : تحدثنا في هذه الزيارة عن القضية الفلسطينية وعدد من الملفات الإقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق.

وتابع أمير دولة قطر: بطولة كأس العالم لكرة القدم ستقام في قطر ونرحب بكل القادمين وسنعمل على تشجيع المنتخب الايراني.

وفي الشأن الفلسطيني، طالب أمير دولة قطر بمحاسبة من ارتكب جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، معربا عن تعازيه لأسرة الشهيدة بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال.

ووصل أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران ظهر اليوم الخميس على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وكان في استقبال أمير قطر، النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بمطار "مهر آباد" الدولي في طهران، حيث يلتقي خلال زيارته الرسمية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبعض مسؤولي البلاد.

وفي وقت لاحق أقيمت مراسم استقبال رسمية لأمير قطر من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في قصر سعدآباد.

وكان الرئيس الإيراني قد زار الدوحة مارس/آذار الماضي، على رأس وفد رفيع حيث تخللت زيارته توقيع 14 وثيقة تعاون بمجال الطيران والتجارة والملاحة البحرية والإعلام والسياسة الخارجية والطاقة والمقاييس والثقافة والتعليم.