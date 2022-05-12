أزمة نقص حادة لحليب الأطفال في أمريكا تأخذ منحى سياسياً

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أما أهم أسباب ذلك النقص وفروغ الرفوف في الصيدليات وبعض المتاجر الكبرى في العاصمة واشنطن وضواحيها من هذه المنتجات فهي مشكلات في التموين فاقمها إغلاق مصنع تابع لشركة تصنيع محلية كبيرة.



وتدهور الوضع بصورة فعلية في شباط/فبراير الماضي بعد قرار أصدرته شركة 'أبوت' إثر وفاة طفلين قضى بسحب طوعي لمنتجات مسحوق الحليب المصنعة في مصنع تابع لها في ولاية ميشيغن بينها حليب 'سيميلاك' المستخدم لدى ملايين العائلات الأميركية.



وبحسب شركة داتا سمبلي المتخصصة في خدمات البيانات، بلغت نسبة انقطاع مخزون مسحوق الحليب المخصص للرضع ثلاثة وأربعين بالمئة نهاية الأسبوع الفائت بارتفاع نسبته عشرة بالمئة مقارنة مع معدل شهر نيسان/ابريل.



وفيما لم يستأنف إنتاج الحليب وظهور مشكلات في سلسلة التوريد ونقص في اليد العاملة يأخذ الملف حاليا منحى سياسيا.



وطالبت الجمهورية إليز ستيفانيك تحركا من الوكالة الأميركية للغذاء والدواء 'اف دي ايه' بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمواجهة هذه الأزمة.



أما زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل فاعتبر أن حالات النقص هذه فاضحة وغير مقبولة حاضا بايدن على معالجة الوضع سريعا.

وإضافة إلى مشكلات التموين، يبدي الأهل انزعاجا من ارتفاع كلفة شراء الحليب، إذ إن بعض التجار زادوا أسعاره بواقع مرتين أو ثلاث مرات.

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