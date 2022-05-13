المعركة الانتخابية بين القوى المسيحية

العالم - خيار لبنان

واشار دسوم الى أنه:" في يوم الاحد الماضي وقد تم التجهيز قبل ذلك اليوم والتصويت اقترب وتم انجاز اعمالنا اليوم حيث اقترع موظفي الدولة اللبنانية كما وعدنا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في عام 2018 على أن كتلة التيار الوطني الحر تكتل لبنان القوي سيكون أكبر كتلة هذه المرة نعده بذلك".

ونوه دسوم الى أن الامور بخواتيمها مع وجود حالة التفاؤل وتم انجاز الاعمال الى حين الحفاظ وزيادة عدد النواب.

وكلما اقترب موعد الانتخابات كلما احتمت المعارك التنافسية على المقاعد النيابية بين مختلف القوى السياسية تتفاوت حماوة المعركة بحسب الدوائر وقوى الاحزاب في كل منها.

في الساحة المسيحية أحزاب متعددة تتنافس على ما يقارب نصف مقاعد البرلمان، التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وتيار المردة وحزب الكتائب اللبنانية اضافة الى احزاب ربما ذات تمثيل شعبي متواضع.

تباين في الرؤى وفي النهج وفي مقاربة الملفات السياسية الشائءكة لكنه يغدو أكثر عمقا عندما ينحسر بين مقاربتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية فماذا تخبيء كواليس التحالفات وهل يترجل الحزب الاول مسيحيا والذي يحوز على أكثرية نيابية في البرلمان عن مقره الأقوى أم أن المخزون الشعبي ما زال يعد بتجديد العهد، ما مآلات التنافس بين القوى المسيحية وأثره في رسم السياسات الكبرى للبنان.

يناقش برنامج "خيار لبنان" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

-مسؤول العلاقات مع الاحزاب الوطنية في التيار الوطني الحر المحامي رمزي دسوم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...