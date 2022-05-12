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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
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موسكو: فنلندا والسويد على علم بأن انضمامهما للناتو سيتطلب خطوات جوابية من الجانب الروسي
موسكو: ما أن تصبح فنلندا والسويد عضوين في الناتو فستكون أراضيهما هدفا محتملا لروسيا
مراسلة العالم: تدوينة رئيس الحكومة التونسية الاسبق حمادي الجبالي تحمل الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل مسؤولية سلامته
مراسلة العالم: تدوينة على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة التونسية الاسبق حمادي الجبالي تعلن احتجازه من طرف قوات أمنية مدججة وباعداد كبيرة
مراسل العالم عن وزير النقل اليمني: مطار صنعاء جاهز وفقا للاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في مطارات العالم ومنظمة الطيران المدني"ايكاو"
مراسل العالم: وزير النقل اليمني يؤكد جهوزية مطار صنعاء الدولي التشغيلية الفنية والمهنية لاستقبال كافة الرحلات المدنية والتجارية
مراسل العالم عن وزير النقل اليمني: 20 يوما هي المدة المتبقية من الهدنة الأممية وكان من المفترض تسيير الرحلات يوميا من مطار صنعاء دون أي قيود
مصادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط لرصد خروقِ العدوانِ في الحديدة: العدوان ارتكب 112 خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس
مراسل العالم: مصدر أمني يمني اكد ان الضحايا السبعة توفوا إثر تعذيب الجيش السعودي لهم بالكهرباء وان عدد القتلى مرشح للارتفاع
بالفيديو..
عرض مختصر للوراثة السياسية في لبنان
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/05/12/165237951962998000.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/05/12/165237951962998000.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/05/12/165238010814292600.jpg
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش
استعرض برنامج "خيار لبنان" الذي يبث على قناة العالم فيديو مختصر لمسألة الوراثة السياسية في لبنان والتي يعاني منها لبنان منذ نشوء الدولة اللبنانية.
العالم
-
خيار لبنان
التفاصيل في الفيديو المرفق ...
تصنيف :
أهم الأخبار
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
لبنان
برامج
فيديو
خیار لبنان
كلمات دليلية :
الحكومة اللبنانية
الانتخابات اللبنانية
الوراثة السياسية
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