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عرض مختصر للوراثة السياسية في لبنان

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

استعرض برنامج "خيار لبنان" الذي يبث على قناة العالم فيديو مختصر لمسألة الوراثة السياسية في لبنان والتي يعاني منها لبنان منذ نشوء الدولة اللبنانية.

العالم - خيار لبنان

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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