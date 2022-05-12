الأسرى في سجون الاحتلال يعلنون الحداد على روح الشهيدة أبو عاقلة

العالم ـ فلسطين

وفي رسالة مقتضبة من الأسرى نقلها النادي، أكّدوا أن "الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة حملت قضية الوطن وقضيتنا نحن الأسرى على أكتافها، واليوم يحملها شعبها على الأكتاف، ونحن هناك من خلف الزنازين سنحملك في قلوبنا وذاكرتنا كما كنت معنا دائما".

في هذه الأثناء، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، رسالة بعثتها أسيرات معتقل "الدامون" صباح اليوم الخميس، يُقدمن من خلالها التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني كافة ولذوي الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وكذلك أمنيات الشفاء للصحافي علي السمودي الذي أصيب برفقة شيرين.

وقالت الأسيرات: "إننا نعتبر استهداف الصحافية شيرين، استهدافاً للحقيقة وللمؤازرين لقضايا شعبنا ومنها قضايا الحركة الأسيرة التي يأخذ الإعلام دوراً حقيقياً تجاهها، إضافة إلى كشف حقيقة الاحتلال وممارسته الوحشية ضد شعبنا سواء بالقتل أو هدم المنازل أو بالاعتقال، لذا فإن استشهاد الإعلامية الفذة شيرين أبو عاقلة يجب ألا يمر دون حساب وأي محرك للضمير الدولي تجاه محاسبة القتلة وتجاه من استهدفها واستهدف الشعب الفلسطيني بشكل عام".

من جانب آخر، شهدت عدة مدن وجامعات فلسطينية بالضفة الغربية، الخميس، وقفات احتجاجية على اغتيال أبو عاقلة، مطالبة بمحاسبة قتلتها.