انتشار أمني مكثف في شوارع الخرطوم قبيل تظاهرات مقررة ضد الانقلاب

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انتشار أمني مكثف في كل الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي بالخرطوم ، لم تمنع المتظاهرين من الوصول الى ميدان شروني وسط الخرطوم مع استخدام مكثف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لمنع المتظاهرين من الوصول الي باحة القصر الرئاسي.



وأكد المتظاهرون علي رفضهم التام للتدخلات الأجنبية في الشأن السوداني ، مشيرين أن الشارع السوداني سيأتي بالحكم المدني وينهي حكم العسكر.



خمسة وتسعون قتيلًا وآلاف الجرحى والمئات من المعتقلين منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

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