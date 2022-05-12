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أمير قطر: سنعمل على الدفع بمفاوضات فيينا للتوصل إلى إتفاق عادل

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

زيارة أمير قطر الشيخ تيميم بن حمد آل ثاني لإيران توجت بلقاء قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الذي شدد خلال اللقاء على أن حل مشاكل المنطقة يكمن في أيدي دول المنطقة ومن خلال الحوار  بعيدا عن التدخلات الأجنبية مشيرا إلى أن الأزمتين السورية واليمنية يمكن أيضا حلهما من خلال الحوار.

العالم - خاص بالعالم

سماحته اشار إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني داعيا العالم العربي إلى التصدي لهذه الجرائم، كما اعتبر سماحته أن تطوير العلاقات العلاقات الإيرانية القطرية تصب لمصلحة البلدين مشيرا إلى أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين متدن للغاية ويجب أن يتضاعف.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شدد في مؤتمر صحفي مع ضيفه القطري على أهمية حلحلة قضايا المنطقة على يد المسؤولين في المنطقة بمعزل عن تدخل الدول الأجنبية لا سيما الغربية معتبرا أن حضورهذه الدول لا يؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة فحسب بل يزيد من التوتر الإقليمي.

الرئيس الإيراني شدد أيضا على أهمية إنهاء الحصار الخانق على الشعب اليمني بأسرع وقت ممكن وأن يتمكن هذا الشعب من اتخاذ قراراته بنفسه، كما أشار إلى ضرورة تحرير فلسطين والقدس الشريف وفك الحصار عن غزة والحد من جرائم الكيان الصهيوني مقدما لامير قطر تعازيه لاستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد القوات الصهيونية.

أمير قطر شدد من جانبه على أن زيارته لإيران تأتي للدفع بالعلاقات مع ايران الى امام مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على الدفع بمفاوضات فيينا الى امام من اجل التوصل الى اتفاق عادل.



وبهذا الشكل تقدم العلاقات الإيرانية القطرية نموذجا متميزا للعلاقات الإقليمية المشتركة التي يمكن أن تصب في صالح البلدين والشعبين وأمن وإستقرار المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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