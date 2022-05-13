امير قطر يثني على حفاوة الإستقبال في إيران

العالم - فلسطين

جاء ذلك في تغريدة له على تويتر، صباح اليوم (الجمعة).

وكتب الامير تميم على تويتر "أشكر الرئيس إبراهيم رئيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتي لطهران اليوم، والتي تضمنت مباحثات مع فخامته حول أوجه دعم تعاون بلدينا في مختلف المجالات".

واضاف في تغريدته، "ناقشنا السبل الكفيلة بتعزيز أمن المنطقة واستقرارها في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة".

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران ظهر أمس (الخميس) على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع أمير قطر، الخميس، نوه رئيسي، الى انه تم التاكيد في مباحثاته الثنائية مع نظيره القطري على توسيع العلاقات وبما يشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وقطاع الطاقة؛ وضرورة تأسيس استثمارات مشتركة بين البلدين.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد اعلن في المؤتمر الصحفي المشترك مع آية الله رئيسي، ان "العلاقات بين الدوحة وطهران قوية ومستقرة، وهذه العلاقات تقوم على حسن الجوار والزيارة الأخيرة للسيد رئيسي لقطر كانت خطوة مهمة للغاية في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين".