البحرية الايرانية تحبط استيلاء القراصنة على سغينة ايرانية

العالم - ايران

واشتبكت الدورية البحرية الثمانين للجيش الايراني مع القراصنة فجر اليوم بعد تلقيها رسالة مفادها أن قراصنة مجهولين شنوا هجوما على سفينة تجارية إيرانية في خليج عدن.

وبعد وصول فريق الحماية البحرية المرافق إلى المنطقة وتبادل إطلاق النار مع القراصنة، لاذ القراصنة بالفرار فيما تواصل السفينة التجارية الإيرانية مسارها إلى وجهتها المحددة.

وعقب انتشار ظاهرة القرصنة فان السفن الحربية الايرانية تقوم باستمرار منذ عام 2008 بدوريات ومرافقة الأسطول التجاري لإيران ودول أخرى في خليج عدن والمحيط الهندي.