الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

البحرية الايرانية تحبط استيلاء القراصنة على سغينة ايرانية

البحرية الايرانية تحبط استيلاء القراصنة على سغينة ايرانية
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أحبطت القوة البحرية بالجيش الايراني، صباح اليوم الجمعة، عملية اختطاف سفينة تجارية إيرانية من قبل قراصنة.

العالم - ايران

واشتبكت الدورية البحرية الثمانين للجيش الايراني مع القراصنة فجر اليوم بعد تلقيها رسالة مفادها أن قراصنة مجهولين شنوا هجوما على سفينة تجارية إيرانية في خليج عدن.

وبعد وصول فريق الحماية البحرية المرافق إلى المنطقة وتبادل إطلاق النار مع القراصنة، لاذ القراصنة بالفرار فيما تواصل السفينة التجارية الإيرانية مسارها إلى وجهتها المحددة.

وعقب انتشار ظاهرة القرصنة فان السفن الحربية الايرانية تقوم باستمرار منذ عام 2008 بدوريات ومرافقة الأسطول التجاري لإيران ودول أخرى في خليج عدن والمحيط الهندي.

روابط ذات صلة

قائد بالحرس الثوري: نرصد تحركات الاعداء اطراف الحدود المائية لحظة بلحظة

سلاح البحرية الايرانية يعتزم الوصول الى المياه الحرة البعيدة

لن نسمح بالتطاول على مصالحنا الوطنية .. حدودنا البحرية بأفضل حال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنخفاض في الموارد المالية لمصر القادمة من ليبيا

حزب البعث السوداني يكشف حقيقة اجتماع السنهوري مع حميدتي

مصرع طيارين اثنين بتحطم مروحية وسط الهند

أمير عبد اللهيان: يمكن ابرام اتفاق جيد اذا نفذت أميركا التزاماتها

المعركة الانتخابية الأساسية في الساحة السنية: بين الزعامة الطائفيّة والتوازن الوطني؟

انسحاب مذل للاحتلال من مخيم جنين