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فيسبوك يحول صفحة الشهيدة ابو عاقلة الى ذكرى

فيسبوك يحول صفحة الشهيدة ابو عاقلة الى ذكرى
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

حول موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحة الشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة إلى ذكرى وهي السياسة التي يتم تطبيقها عقب إعلان وفاة شخص ما.

العالم- فلسطين

ويتم تحويل الحساب على فيسبوك إلى «متوفى» من خلال الإبلاغ عن الوفاة، والرغبة في إحياء ذكراه، إذ تعد الحسابات التي يتم إحياء ذكراها مكانا للأصدقاء والعائلة للاجتماع ومشاركة الذكريات بعد رحيل الشخص، لذلك تساعد عملية إحياء ذكرى الحساب في تأمينه عن طريق منع دخول أي شخص إليه.

والأربعاء الماضي، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة بعيار ناري في رأسها، أثناء توجهها لتغطية الأوضاع والتطورات في مخيم جنين، وأصيب منتج الجزيرة علي السمودي في الاعتداء نفسه بعيار ناري في ظهره.

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فيسبوك يحول صفحة الشهيدة ابو عاقلة الى ذكرى