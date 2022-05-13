إحياء لذكرى هبة الكرامة.. اعلام فلسطين ترفرف في اللد

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وذكر موقع "عرب 48" ان المسيرة انطلقت من أمام المسجد العمري (الكبير) وكنيسة الخضر اللد، إحياء لذكرى هبة الكرامة.

وجاءت المسيرة تلبية لنداء اللجنة الشعبية في اللد، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.

وتواجدت في المكان قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، وحذرت الشرطة المشاركين في المسيرة عدم رفع العلم الفلسطيني، وطالبتهم بعدم التلثم، لأن ذلك حسب ادعاء الشرطة "تحريض".

ورفعت في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور الشهيد موسى حسونة والشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وردد المتظاهرون هتافات وطنية تمجد الشهداء وذكراهم، وأخرى منددة بممارسات السلطات الإسرائيلية.