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اتحاد الصحفيين العرب يدين الإعتداء على موكب تشييع الشهيدة أبو عاقلة

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الإعتداء الغاشم لقوات الإحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة حيث قامت قوات الإحتلال بتفتيش المركبة التي تحمل نعش الشهيدة أبو عاقلة وأستولت على شال لها يحمل علم فلسطين وأثاراً من دمائها.

العالم- فلسطين

وقال الاتحاد في بيان " وقد تابع الرأي العام العالمي بغضب شديد الإعتداء الهمجي لقوات الإحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة أثناء خروج الجثمان من المستشفي ، حيث شنت قوات الإحتلال الإسرائيلي هجوماً عنيفاً على الموكب والذى وصل الى حد إسقاط الجثمان على الأرض بشكل غير مسبوق فى التاريخ".

وادن الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة هذه الجريمة البشعة والتي تثبت أن الشهيدة شيرين أبو عاقلة أخافت سلطات الإحتلال الصهيوني لأدائها البطولي كصحفية مهنية تقوم بمهامها على أكمل وجه لنقل الحقيقة التي يعانيها الشعب الفلسطيني إلى دول العالم.

واعرب الاتحاد عن تضامنه مع السلطة الفلسطينية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين فى مساندته لقرار السلطة الفلسطينية بعدم مشاركة سلطات الإحتلال فى إجراء تحقيق فى ظروف وملابسات الجريمة الإرهابية النكراء التي أرتكبتها إسرائيل عن عمد وسبق الإصرار على إرتكابها.

وطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق فوري ونزيه لتبيان الحقيقة وإدانة هذا الفعل الإجرامي الشنيع والتعرف على مرتكبي هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب .

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