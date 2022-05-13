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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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مراسل العالم:وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف بريف حماه
السيد حسن نصر الله: امريكا هي التي تمنع الاستثمار في لبنان وهي التي سرقت اموال المودعين
السيد حسن نصر الله: امريكا هي التي تمنع الاستثمار في لبنان وهي التي سرقت اموال المودعين
السيد حسن نصر الله: نحن لا نأخذ أمولا في الوزارات التي نتحمل المسؤولية فيها
السيد حسن نصر الله: بذلنا جهودا كثيرة بجهودنا لكن الملفات التي يعاني منها الشعب اللبناني كثيرة وحلها هو بالحضور القوي في الدولة
كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في المهرجان الانتخابي في البقاع
السيد حسن نصر الله: بعض القوى السياسية دعمت الجماعات المسلحة من داعش والنصرة
السيد حسن نصر الله: بعض القوى السياسية التي تزايد اليوم بالسيادة والحرية والاستقلال منعت الجيش اللبناني من مواجهة الاحتلال بقرار سياسي
السيد حسن نصر الله: اهل البقاع وقفوا لحراسة الوطن وحماية الشرف ووقفت معهم المقاومة
السيد حسن نصر الله: كان قدر اهل بعلبك الهرمل واهلها ان يكونوا في الخط الاول للدفاع عن بقية البقاع ولبنان
مراسل العالم:وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف بريف حماه
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
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