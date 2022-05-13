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مراسل العالم:وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف بريف حماه

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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