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مصدر طبي في مشفى مصياف الوطني: 6 إصابات بالعدوان الإسرائيلي على مصياف أسعفت للمشفى والطواقم الطبية تقدم لها الإسعافات الأولية

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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