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مصادر محلية من مصياف: شهيدان و 6 إصابات حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على محيط مصياف بريف حماة

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

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