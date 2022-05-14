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الجيش الايراني يؤكد أهمية معرفة أهداف العدو والتصدي له بقوة واقتدار

الجيش الايراني يؤكد أهمية معرفة أهداف العدو والتصدي له بقوة واقتدار
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد قائد سلاح البر في الجيش العميد " كيومرث حيدري" ضرورة التزود بالعلم الحديث في البرامج الرئيسية للجيش الايراني مشددا على اهمية ذلك الى جانب التحلي بالبصيرة ومعرفة اهداف العدو والتصدي له بكل قوة واقتدار.

العالم - ايران

و افاد القسم الدفاعي بوكالة فارس أن العميد " حيدري" أكد ذلك في الكلمة التي القاها صباح اليوم السبت خلال مراسم ازاحة الستار عن 12 عنوان كتاب في مركز قيادة سلاح البر في الجيش موضحا أن هذا السلاح يسير في طريق صحيح ويتجه نحو النمو والتقدم في المجال الثقافي وتأليف الكتب.

وتابع قائلا: ان التربية والتعليم هي من رسالة الانبياء (ع) حيث يقوم المعلمون والاساتذة في سلاح البر بمواصلة هذا النهج ونريد ان نعمل في اطار أوامر قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي في مجالي العلم والجيش.

واعتبر قائد سلاح البر في الجيش معرفة العدو جهاد كبير مشددا على ان هذه المعرفة تحظى بأهمية بالغة للغاية وبحاجة الى المعرفة والمزيد من اليقظة.

واستطرد هذا المسؤول العسكري يقول: ان القائد العام للقوات المسلحة ما انفك يؤكد على معرفة العدو وتوخي اليقظة والحذر من الوقوع في فخ الاعداء وهذا المهم انما يتم من خلال التعليم والتربية الصحيحة.

واشار الى اهمية التزود بالعلوم الحديثة مؤكدا ان ترجمة الكتب العسكرية الحديثة تتم بفضل الجهود التي يبذلها العلماء حيث يمكن اعتبارها نهضة عظيمة في ترجمة العلوم العسكرية واستفادة سلاح البر في الجيش من العلوم الحديثة في العالم.

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