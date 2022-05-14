السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

السفارة الإيرانية في دمشق تدین الهجوم الإرهابي على سوريا

السفارة الإيرانية في دمشق تدین الهجوم الإرهابي على سوريا
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

 أدانت السفارة الإيرانية في دمشق اعتداءات إرهابية على حلب وبلدتي نبل والزهراء.

العالم - ايران

وقالت في بيان: "إن الأيادي الارهابية مرة اخرى اثبتت بانها اداة لتمرير مشاريع اجنبية ولا تأبى ان تقصف تشييع الشهداء وتقتل الاطفال الابرياء ولذلك نحن ندين مافعلته هذه الأيادي في ريف حلب وبلدتي نبل والزهراء ونسأل الله لذوي شهداء هذا الحادث الصبر والسلوان.

يذكر ان بلدتي نبل والزهراء شمال حلب لا تزالان تقعان تحت وطأة الحصار الذي فرضته عليهما المجموعات المسلحة المسيطرة على القرى المحيطة بهما منذ بدايات العام المنصرم وتعانيان من نقص شديد في المعدات الطبية والأدوية.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية اعتدت مساء امس الجمعة بعدة قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي الغربي ما أدى إلى استشهاد طفل وجرح آخر. وبينت المصادر أن الاعتداءات أدت أيضاً إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

واستشهد عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرون أمس جراء استهداف حافلتهم من قبل الإرهابيين اليوم في ريف حلب الغربي.

روابط ذات صلة

استشهاد طفل وجرح آخر باعتداء إرهابي على بلدتي نبل والزهراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رسميا.. انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات

رسميا..أسطورة كرة القدم الكاميرونية باتريك مبوما يعتنق الإسلام+ فيديو

شاهد كيف بايع حاكم دبي "محمد بن زايد" رئيساً للإمارات

انتخابات لبنان.. انتهاء عملية تسليم صناديق الاقتراع في طرابلس والمنية – الضنية

السفارة الإيرانية في دمشق تدین الهجوم الإرهابي على سوريا

المصادقة على قانون عدم تغيير التوقيت الرسمي في ايران