رسميا..أسطورة كرة القدم الكاميرونية باتريك مبوما يعتنق الإسلام+ فيديو

العالم - رياضة

وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر لحظة إعلان مبوما إسلامه، معلنا تغيير اسمه إلى عبد الجليل، كما ظهر مرتديا الجلباب ذي الطابع الإسلامي.

يشار إلى أن باتريك مبوما يعد أحد الأساطير السابقين في منتخب الكاميرون لكرة القدم، حيث نجح في تسجيل اسمه ضمن قائمة الهدافين التاريخين في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع فريق بلاده برصيد 11 هدفا.

وأظهر باتريك مبوما أداء رائعا وسجل مع أسود الكاميرون في 3 نسخ مختلفة، أعوام 2000، في غانا ونيجيريا، و2002 في مالي، و2004 في تونس.

وفيما يتعلق بمسيرته الاحترافية، لعب مبوما بقميص عدد من الأندية، منها باريس سان جيرمان، وشاتورو الفرنسي، وجامبا أوساكا الياباني، وكالياري الإيطالي، والاتحاد الليبي وطوكيو فيردي الياباني.