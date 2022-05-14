السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

رسميا..أسطورة كرة القدم الكاميرونية باتريك مبوما يعتنق الإسلام+ فيديو

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتنق أسطورة كرة القدم الكاميرونية، باتريك مبوما، الإسلام بشكل رسمي، معلنا ذلك أمام حشد في مسجد بوناموسادي في مدينة دوالا إحدى كبرى المدن في الكاميرون.

العالم - رياضة

وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر لحظة إعلان مبوما إسلامه، معلنا تغيير اسمه إلى عبد الجليل، كما ظهر مرتديا الجلباب ذي الطابع الإسلامي.

يشار إلى أن باتريك مبوما يعد أحد الأساطير السابقين في منتخب الكاميرون لكرة القدم، حيث نجح في تسجيل اسمه ضمن قائمة الهدافين التاريخين في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع فريق بلاده برصيد 11 هدفا.

وأظهر باتريك مبوما أداء رائعا وسجل مع أسود الكاميرون في 3 نسخ مختلفة، أعوام 2000، في غانا ونيجيريا، و2002 في مالي، و2004 في تونس.

وفيما يتعلق بمسيرته الاحترافية، لعب مبوما بقميص عدد من الأندية، منها باريس سان جيرمان، وشاتورو الفرنسي، وجامبا أوساكا الياباني، وكالياري الإيطالي، والاتحاد الليبي وطوكيو فيردي الياباني.

روابط ذات صلة

قمة مرتقبة بين ليفربول وتشيلسي على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد: ملعب كرة قدم في قلب جبال زاغروس غرب ايران

رسميا.. المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رسميا.. انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات

رسميا..أسطورة كرة القدم الكاميرونية باتريك مبوما يعتنق الإسلام+ فيديو

شاهد كيف بايع حاكم دبي "محمد بن زايد" رئيساً للإمارات

انتخابات لبنان.. انتهاء عملية تسليم صناديق الاقتراع في طرابلس والمنية – الضنية

السفارة الإيرانية في دمشق تدین الهجوم الإرهابي على سوريا

المصادقة على قانون عدم تغيير التوقيت الرسمي في ايران