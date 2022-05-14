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وزير الدفاع الايراني: نستمر في تعزيز الاقتدار الوطني وتطوير قوتنا الردعة

وزير الدفاع الايراني: نستمر في تعزيز الاقتدار الوطني وتطوير قوتنا الردعة
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "محمد رضا آشتياني"، ان المهمة الرئيسية لوزارة الدفاع تتمثل في توفير المعدات والأسلحة للقوات المسلحة وتعزيز الاقتدار الوطني والقوة الردعة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وقال العميد أشتياني في اجتماع كبار مسؤولي وزارة الدفاع : إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المحتل، أظهرا خلال الأحداث الأخيرة في المنطقة، أنهما يسعيان إلى فرض إرادتهما على شعوب المنطقة، ويعملان على التفريق بين انباءها ويحرضان على الحرب بين الدول، ولا يترددان في قتل الأبرياء.

واضاف : على هذا الاساس، فإن التعامل مع التهديدات، وتعزيز الاقتدار الوطني وتطوير القوة الرادعة، من بين الأهداف الرئيسية التي تتابعها وزارة الدفاع والقوات المسلحة بجدية.

واكد انه بناءً على ذلك، فان توسيع العلاقات الهادفة مع الجيران والاهتمام بالسياسة الخارجية المبنية على الاقتصاد بالإضافة إلى دعم جبهة المقاومة وتعزيزها يدخل ضمن اولوياتنا.

وتابع إن دعم القوات المسلحة في مختلف أبعادها الدفاعية والارتقاء بالقدرات والمعدات الفنية ورصد التهديدات وامتلاك التكنولوجيا المتقدمة من المهام الأساسية لمسؤولي وزارة الدفاع.

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وزير الدفاع الايراني: نستمر في تعزيز الاقتدار الوطني وتطوير قوتنا الردعة