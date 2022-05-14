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شاهد.. اسباب عدم استعجال ايران في المفاوضات النووية

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي ماجد نعمة ان الطرف الايراني أثبت انه مفاوض متمرس وغير مستعجل.

العالم - خاص بالعالم

وقال ماجد نعمة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان ايران، مفاوضة متمرسة اختبرت الاتفاقيات السابقة مع الغرب ولاتريد ان تعطي مجالاً للطرف المقابل وهي غيرمستعجلة.

وأوضح ان ايران، خاضعة لعقوبات قصوی، لكنها استطاعت ان تتعامل معها وربما تتجاوزها وفي نفس الحال تطور برنامجها النووي السلمي وأصبحت قريبة من العتبة النووية وهذا ما يؤرق المفاوض الاميركي الذي يعتقد ان وصول ايران الی العتبة النووية يجعل المفاوضات بلا جدوی.

وأكد ان ايران لاتسعجل لانها لاتريد ان تكون السبب في افشال المفاوضات ولكنها لاتريد الهرولة خاصة في الجو الجديد الذي نشأ في العلاقات الدولية وسط حرب اوكرانيا والحلف الاوراسي الصيني الروسي وحتی الهندي وكل هذه التطورات السياسية تصب في صالح ايران فلاحاجة لها للهرولة نحو توقيع اتفاق مع الاميركان واذا كان الاميركان يظنون ذلك فهم مخطئون الی اقصی الحدود.

وتابع ان هذا هو السبب الحقيقي حول عدم التوصل الی حل لعودة الولايات المتحدة الی الاتفاق النووي والذي يضاف الی علم ايران بعدم احترام الولايات المتحدة لتوقيعها تحت الاتفاقيات.

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شاهد.. اسباب عدم استعجال ايران في المفاوضات النووية

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