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الدفاع الروسية:دمرنا 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية

الدفاع الروسية:دمرنا 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو دمر نحو 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية، في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.

العالم-روسيا

وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية في يومها الـ80:

- أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية 13 طائرة أوكرانية مسيرة، واحدة منها من طراز بيرقدار، كما تم اعتراض 3 قذائف صاروخية أطلقت من راجمات "سميرتش" في منطقة خاركوف.

- تم تدمير خمسة مواقع قيادة ومستودعين للذخيرة في مناطق سبورنوي وبيريستوف بأراضي دونيتسك، بصواريخ عالية الدقة.

- تمت تصفية ما يصل إلى 100 متطرف، كما تم تدمير 23 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية.

- دمر الطيران الحربي الروسي 43 مركزا لتجمع القوات المسلحة الأوكرانية.

- دمرت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 18 مركز قيادة عسكري أوكراني، و543 نقطة تجمع عسكرية ومستودع ذخيرة بالقرب من قرية ليوبوميروفكا، بمنطقة خيرسون، بالإضافة إلى 23 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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