ازاحة الستار عن أحدث المؤلفات القتالية للجيش الايراني

العالم - ايران

وتم ازاحة الستار عن 7 عناوين كتب ترجمة و5 عناوين كتب تم تأليفها في مجال الدراسات القتالية في الجيش بحضور مساعد التربية والتعليم في الاركان العامة للقوات المسلحة العميد " محمد حسين باقري" وقائد سلاح البر في الجيش العميد " كيومرث حيدري" ومساعد التربية والتعليم العميد " علي رضا شيخ".

وتحدث في هذه المراسم كل من العميد " عباس فلاح" مساعد المنسق لسلاح البر في الجيش والعميد " محمد حسن مستشاري" مساعد التربية والتعليم والعميد الدكتور " بهزاد مؤذني" رئيس دائرة الصحة والعلاج في هذا السلاح اضافة الى عدد من الباحثين في سلاح البر بالجيش.