السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
١٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ايـران الأولى اقليميا في طباعة الكتب

ايـران الأولى اقليميا في طباعة الكتب
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

وفقا لآخر الإحصاءات التي نشرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، فإن 58٪ من الإيرانيين يطالعون كتب غير دراسية.

العالم - ايران

ويبلغ متوسط ​​وقت قراءة الكتب الورقية المطبوعة 7 ساعات و 41 دقيقة في الشهر، منها 3 ساعات و 7 دقائق متعلقة في قراءة القرآن والأدعية .

من ناحية أخرى، فإن السياسات التعليمية والاهتمام المفرط بالكتب والمنشورات المدرسية، هو سبب آخر لإنخفاض نصيب الفرد من القراءة.

أما بالنسبة لطباعة الكتب في إيران فقد تم حسب آخر إحصائية سنة 2019 طباعة 111507 كتب، من بينها 3658 كتاباً فنياً و 6034 كتاباً فلسفياً أما النصيب الأكبر كان للكتب الأدبية وبلغ عددها 18393 كتاباً، وتوزعت باقي الكتب بين المدرسية منها والعموميات.

ورغم ذلك فايران تحتل المرتبة الاولى في طباعة الكتب على صعيد المنطقة.

روابط ذات صلة

ازاحة الستار عن أحدث المؤلفات القتالية للجيش الايراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. 4 ضربات جوية تدك وكرا لـ"داعش" في جبال قره جوخ

ما هي فوائد اللوز الأخضر؟

حماس تدين حظر ألمانيا وتدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى غدًا

وفد أمني عراقي برئاسة يارلله يصل إلى نينوى

السعودية تعدم مواطنا يمنيا واثنين من معتقلي الرأي في القطيف

الرئيس الاسد يهنئ محمد بن زايد برئاسة الإمارات