ايـران الأولى اقليميا في طباعة الكتب

العالم - ايران

ويبلغ متوسط ​​وقت قراءة الكتب الورقية المطبوعة 7 ساعات و 41 دقيقة في الشهر، منها 3 ساعات و 7 دقائق متعلقة في قراءة القرآن والأدعية .

من ناحية أخرى، فإن السياسات التعليمية والاهتمام المفرط بالكتب والمنشورات المدرسية، هو سبب آخر لإنخفاض نصيب الفرد من القراءة.

أما بالنسبة لطباعة الكتب في إيران فقد تم حسب آخر إحصائية سنة 2019 طباعة 111507 كتب، من بينها 3658 كتاباً فنياً و 6034 كتاباً فلسفياً أما النصيب الأكبر كان للكتب الأدبية وبلغ عددها 18393 كتاباً، وتوزعت باقي الكتب بين المدرسية منها والعموميات.

ورغم ذلك فايران تحتل المرتبة الاولى في طباعة الكتب على صعيد المنطقة.