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الرئيس الاسد يهنئ محمد بن زايد برئاسة الإمارات

الرئيس الاسد يهنئ محمد بن زايد برئاسة الإمارات
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

ارسل الرئيس السوري بشار اﻷسد برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات.

العالم - سوريا

واتى في برقية الرئيس اﻷسد بتهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات:

-أبارك لكم نيلكم ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

-لقد كان لكم على مدى السنوات الماضية دور قيادي في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية، واستطعتم تسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقاً لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموماً.

-نتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين سورية والإمارات وتعزيز الشراكات في الميادين كافة مستندين إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة.

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الرئيس الاسد يهنئ محمد بن زايد برئاسة الإمارات