السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تدين حظر ألمانيا وتدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى غدًا

حماس تدين حظر ألمانيا وتدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى غدًا
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة "حماس"، اليوم السبت، حظر المحكمة الإدارية في ألمانيا فعاليات إحياء ذكرى يوم النكبة بدعاوى واهية.

العالم - فلسطين

وقالت حماس في بيان إن الحظر الألماني مصادرةً لحقّ الشعب في إحياء ذكرى نكبته وتهجيره من قراه ومدنه قسراً.

في السياق، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، اليوم السبت: إن تكرار الدعوة لاقتحام المسجد الأقصى، لن يُفلح في تغيير إسلاميته، وشعبنا سيحميه بقوّة.

وعدّ قاسم، في تصريح صحفي، دعوات جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى غدًا الأحد، في ذكرى النكبة، وسماح سلطات الاحتلال بذلك، تصعيداً خطيراً، واستفزازاً لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة، ودفعاً إلى صدام مفتوح يتحمل الاحتلال الصهيوني تبعاته كاملة.

ويرى أن تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، ما هي إلا محاولات يائسة لن في تفلح في فرض أمر واقع، وتغيير حقائق التاريخ بأن المسجد الأقصى فلسطيني عربي إسلامي.

وأكد الناطق باسم "حماس" أن كل سياسات الاحتلال العدوانية لن تستطيع فرض التقسيم الزماني أو المكاني في الأقصى، وأنَّ المعركة حول المسجد المبارك محسومة، لمصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض.

ودعا الفلسطينيين "في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك؛ لإحباط مخططات الاحتلال الخبيثة".

وجددت "جماعات الهيكل" المتطرفة دعوتها إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك، غدًا الأحد، فيما يسمى "عيد الفصح العبري الثاني"، وبالتزامن مع ذكرى يوم النكبة الـ74.

روابط ذات صلة

شاهد/كتائب القسام تحذّر الاحتلال: مصيركم الموت إن وطأت أقدمكم غزة

حماس تدين القصف الصهيوني الجديد لسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر ممثلة السعودية في قمة التسوية!

بوتين لنظيره الفنلندي: تخلي فنلندا عن الحياد سيكون خطأ

عون يوجه رسالة انتخابية هذه الليلة.. حزب الله: الرافض للمشاركة في الإنتخابات غير مدرك للمتغيرات الإقليمية والدولية

صالح والكاظمي يهنئان محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

مجموعة السبع تعلن تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا

بالفيديو.. نتائج صناديق الاقتراع سترسم اصرار الشارع اللبناني على الثوابت الوطنية