شاهد.. الجيش السوري يرد بقوة على استهداف حافلة جنود بريف حلب

العالم - سوريا

من جهته نقل المرصد السوري المعارض عن مصادر قولها إن القاعدة التركية استهدفت بقذائف مدفعية في منطقة الشيخ سليمان بريف حلب الغربي، حيث أصيب جنديان تركيان على الأقل.

واستهدف الجيش السوري نقاط المسلحين بصواريخ "غراد" وصواريخ "فيل"، مستهدفاً تمركز مسلحي ما يسمى بـ"أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" في محيط قرى كفر تعال ودارة عزة في ريف حلب الغربي .

وتعرض صباح اليوم معسكر مسلحي "هيئة تحرير الشام" (النصرة) في الفوج 111 إلى 4 غارات جوية، أكدت بعدها تنسيقيات مقربة من الهيئة أنّ الغارات أدّت إلى وقوع جرحى وقتلى.

واستشهد 10 عسكريين وجرح 9 آخرين، أمس الجمعة، جراء استهداف حافلتهم من قبل الإرهابيين في ريف حلب الغربي.