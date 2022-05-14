السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الجيش السوري يرد بقوة على استهداف حافلة جنود بريف حلب

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

قصف الجيش السوري وقوات الدفاع المحلي بالمدفعية الثقيلة القاعدة التركية في منطقة الشيخ سليمان غربي حلب ردا على استهداف حافلة نقل جنود الجيش السوري في ريف حلب الغربي.

العالم - سوريا

من جهته نقل المرصد السوري المعارض عن مصادر قولها إن القاعدة التركية استهدفت بقذائف مدفعية في منطقة الشيخ سليمان بريف حلب الغربي، حيث أصيب جنديان تركيان على الأقل.

واستهدف الجيش السوري نقاط المسلحين بصواريخ "غراد" وصواريخ "فيل"، مستهدفاً تمركز مسلحي ما يسمى بـ"أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" في محيط قرى كفر تعال ودارة عزة في ريف حلب الغربي .

وتعرض صباح اليوم معسكر مسلحي "هيئة تحرير الشام" (النصرة) في الفوج 111 إلى 4 غارات جوية، أكدت بعدها تنسيقيات مقربة من الهيئة أنّ الغارات أدّت إلى وقوع جرحى وقتلى.

واستشهد 10 عسكريين وجرح 9 آخرين، أمس الجمعة، جراء استهداف حافلتهم من قبل الإرهابيين في ريف حلب الغربي.

روابط ذات صلة

قوات تركية تقتل مواطنا سوريا بالرصاص في ريف الحسكة

"قسد" تستعين بالكيان الإسرائيلي لتنفيذ "مشاريع" شرقي سوريا

خروج قافلة عسكرية أمريكية من ريف الحسكة تمهيدا لدخول العراق

بالفيديو.. دفاع سوريا الجوي يتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء مصياف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر ممثلة السعودية في قمة التسوية!

بوتين لنظيره الفنلندي: تخلي فنلندا عن الحياد سيكون خطأ

عون يوجه رسالة انتخابية هذه الليلة.. حزب الله: الرافض للمشاركة في الإنتخابات غير مدرك للمتغيرات الإقليمية والدولية

صالح والكاظمي يهنئان محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

مجموعة السبع تعلن تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا

بالفيديو.. نتائج صناديق الاقتراع سترسم اصرار الشارع اللبناني على الثوابت الوطنية