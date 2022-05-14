السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف: هناك دول غربية تضحي بمصالحها من اجل مصالح الولايات المتحدة

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر ممثلة السعودية في قمة التسوية!

بوتين لنظيره الفنلندي: تخلي فنلندا عن الحياد سيكون خطأ

عون يوجه رسالة انتخابية هذه الليلة.. حزب الله: الرافض للمشاركة في الإنتخابات غير مدرك للمتغيرات الإقليمية والدولية

صالح والكاظمي يهنئان محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

مجموعة السبع تعلن تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا

بالفيديو.. نتائج صناديق الاقتراع سترسم اصرار الشارع اللبناني على الثوابت الوطنية