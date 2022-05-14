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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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لافروف: لا يزال امامنا المزيد من العمل وعلينا في هذا المحيط العدائي اعادة تشكيل سياستنا
لافروف: في هذه المرحلة العصيبة يمكن التعويل على شركائنا
لافروف: كنا دلئما منفتحين على الحوار لكننا ادركنا ان العمليات الغربية تمعن في الاضرار بروسيا
لافروف: الديمقراطية الاميركية قوضت سمعة الدول الاوروبية
لافروف: رأينا اميركا في قمة مجموعة السبع تقود الدول في مشروع التمدد
لافروف: التمدد الاميركي تضاعف بعد الحرب الباردة خمس مرات
لافروف: هناك دول غربية تضحي بمصالحها من اجل مصالح الولايات المتحدة
لافروف: الغرب لا يحترم ارادة الشعوب ويمارس الضغوط على الدول الاخرى كالصين
لافروف: نرى المحاولات الاميركية للتمدد في شرق اوروبا وفرض معايير جديدة
لافروف: اوروبا باتت خاضعة لعبودية الولايات المتحدة
لافروف: الديمقراطية الاميركية قوضت سمعة الدول الاوروبية
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش
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