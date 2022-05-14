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مجموعة السبع تعلن تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا

مجموعة السبع تعلن تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت دول مجموعة السبع (G7) في بيان مشترك، اليوم السبت، أنها ستزود أوكرانيا بالأسلحة إذا لزم الأمر لفترة طويلة.

العالم ـ أوروبا

جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبعة الكبار(G7) ، عقب اجتماع استمر ثلاثة أيام في بلدية وانجلز بشمال ألمانيا.

وفي نفس السياق أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية مجموعة (G7) أكدوا أنهم لن يعترفوا بالتغييرات الحدودية في أوكرانيا.

كذلك أكدت دول مجموعة السبع أنها ستواصل فرض عقوبات جديدة، بما في ذلك عقوبات ضد تلك القطاعات من الاقتصاد "التي تعتمد عليها روسيا بشكل خاص"، كما ستواصل هذه الدول العمل على فرض حظر على شراء النفط من روسيا.

وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا وإيطاليا، وكندا، وفرنسا، واليابان.

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