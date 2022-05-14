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شاهد: حسينية تاريخية في مدينة قزوين شمال غرب ايران

شاهد: حسينية تاريخية في مدينة قزوين شمال غرب ايران
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

حسينية الأمينيين هي واحدة من الأمثلة الكاملة والجميلة للمنازل في مدينة قزوين شمال غرب ايران التي تم تغييرها إلى الحسينية اليوم. حيث تم بناء هذا المبنى عام 1896 ميلادية.

العالم- منوعات

فيما يلي تتابعون صورا لهذه الحسينية:

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