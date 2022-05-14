شاهد فيديو لشيرين ابوعاقلة حصد مشاهدات عالية وتفاعل نشطاء البحارنة

خاص بالعالم

وبطبيعة الحال علّق البرنامج على الجريمة الصهيونية المجحفة والتي خرقت الاعراف والقوانين الدولية، ارتكبها العدو الصهيوني ضد مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين ابوعاقلة، التي سقطت شهيدة خلال تغطيتها للعدوان الصهيوني على مخيم جنين.

شيرين ابوعاقلة التي غطت اخبار فلسطين لمدة ربع قرن، اصبحت هي الخبر، ولم تبق اي وسيلة اعلامية، ولا موقع من مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف انحاء العالم، الا وعلق ونشر صوراً ومقاطع فيديو لشيرين ابوعاقلة.

وبطبيعة الحال شعب البحرين الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من اي وقت على مدار اسبوع كامل، باكياً ومعلقاً على شيرين ابوعاقلة، مقاطع فيديو كثيرة وتغريدات كبيرة جداً علق عليها نشطاء البحارنة، كلٌ بطريقته الخاصة.

ولكن هناك مقطع فيديو حصد مشاهدات كثيرة في المنصات الرقمية في البحرين، وكذلك على تويتر وتفاعل معه عدد كبير من النشطاء، الفيديو كان لشيرين ابوعاقلة وهي تقول في بدايته انها لن تنسى حجم الدمار ولا الشعور بان الموت كان احياناً على مسافة قريبة منها...

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..