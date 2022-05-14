لافروف: الجميع سيشعر بعواقب 'الحرب الهجينة' على روسيا

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وأضاف لافروف: "المثير للدهشة هو الانفجار الواسع للروسوفوبيا الذي حدث في ما يسمى بالدول المتحضرة، السياسية اللائقة... واللياقة، والقواعد، ومعها المعايير القانونية ببساطة تم تجاهلها، ويتم تبني ثقافة إلغاء كل شيء روسي، فأي أعمال عدائية ضد بلدنا مسموح بها، بما في ذلك السرقة المباشرة".

وتابع: "لم يكن بقدرة الغرب العثور على خائن بين الدبلوماسيين الروس".

واعتبر لافروف أنه لم يكن هناك مثل هذا الطرد الجماعي و"المتزامن" للدبلوماسيين الروس حتى خلال سنوات الحرب الباردة.

وأوضح: "الحملة (المناهضة لروسيا) لم تتجاوز دبلوماسيينا أيضًا، فغالبًا ما يتعين عليهم العمل في ظروف قاسية، وأحيانًا يكونون معرضين للخطر على الصحة والحياة، وحتى في أحلك سنوات الحرب الباردة، لا نتذكر مثل هذا الحجم الهائل من الطرد المتزامن للدبلوماسيين".

ووفقا له، فإن الشخصيات الثقافية الروسية، والفنانون والرياضيون والعلماء ورجال الأعمال وكذلك المواطنون العاديون يتعرضون للاضطهاد في الغرب.