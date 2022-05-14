اغتيال شيرين أبوعاقلة.. محاولة لقتل الحقيقة 

خاص بالعالم

الشهيدة شيرين ابو عاقلة وهي في النعش ارعبت كيان الاحتلال الذي قام جنوده بمهاجمتها، ويؤكد الخبراء ان هناك شبه قرار ضمني في حكومة الاحتلال لاغتيال الصحفيين والاعلاميين الذين يفضحون جرائم الاحتلال..

وافاد مراسل العالم بان الاحتلال طرح اربع روايات من اجل التخلص من ورطته في قتل الصحافية ابوعاقلة، مشيراً الى ان عملية الهجوم على جنازة شيرين تبين ان الاحتلال كان يبيت لهذه العملية كما انه تفاجأ من المشاركة الكثيفة.

واكد مراسلنا انه يحق لعائلة ابوعاقلة ولقناة الجزيرة ان تقدمان شكوى للجنائية الدولية وللسلطة الفلسطينية، مبيناً بان قتل شيرين بهذه الطريقة فتح المعركة الفاصلة ما بين الاعلام وما بين الاحتلال الاسرائيلي.

من جانبه، قال عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال: "سنبدأ المسار القانوني لتقديم شكوى الى الجنائية الدولية لمحاسبة كيان الاحتلال على جريمته في قتل ابوعاقلة".

واوضح نزال، انه سيتم تقديم شكوى الى القضاء الاميركي ايضا لمحاسبة كيان الاحتلال على هذه الجريمة، لافتاً الى ان العالم الغربي عالم منحاز للكيان الاسرائيلي الذي يقوم بدور الشرطي في المنطقة نيابة عن الغرب، وان الاحتلال لا يلقي بالاً للدول الغربية طالما تكون اقصى ردود افعالها هو الاكتفاء باعلان انزعاجها.

واعتبر نزال الاعتداء على جنازة شيرين هو اشد فظاعة من جريمة اغتيالها، مضيفاً ان من بين 4 الاف صحفي فلسطيني ربما لم ينجو احد منهم من بطش الاحتلال.

وشدد على ان موقف السلطة الفلسطينية كان جيدا حتى اللحظة بشان تحميل الاحتلال مسؤولية مقتل ابوعاقلة، مؤكداً ان ما يحسم موضوع اغتيال ابوعاقلة هي البصمة الموجودة على السلاح والتي لا تمتلكه السلطة الفلسطينية.

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