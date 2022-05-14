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القوات الأمريكية تخرج عشرات من صهاريج النفط السوري إلى العراق

القوات الأمريكية تخرج عشرات من صهاريج النفط السوري إلى العراق
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

اخرجت القوات الأمريكية من منطقة الجزيرة قافلة من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط وآليات على متنها معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا بأن قافلة مؤلفة من 70 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها القوات الأمريكية في الجزيرة السورية إضافة إلى برادات و15 ناقلة تحمل معدات عسكرية مغطاة للاحتلال الأمريكي ترافقها ست مدرعات توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق وذلك بعد يوم من إخراج 46 آلية عبر المعبر ذاته.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ معجماعة “قسد” على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور وتعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

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